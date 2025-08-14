شاهد: جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على تصريحات نتنياهو بشأن “إسرائيل الكبرى”

أدان جمهور الجزيرة مباشر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إنه مرتبط عاطفيا وروحيا برؤية “إسرائيل الكبرى” ومسؤول عن استمرارها، مؤكدين أن هذه التصريحات متطرفة وتكشف عن الرؤية التوسعية والاستعمارية لدولة الاحتلال.

ودعا المشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر إلى موقف عربي ودولي موحد ضد خطط إسرائيل التوسعية في الأراضي العربية.

وقال سمير خليل من مصر إن رؤية نتنياهو تعتمد على “يهودية محرفة” تستند إلى الدعم الأوروبي والأمريكي، مشيرا إلى أن هذا الدعم لن يحقق ما يريده نتنياهو.

ومن الجزائر قال زيدان إلياس إن هذه التصريحات تفضح مشروعات الاحتلال التوسعية في المنطقة وسياسة اغتصاب الأرض، ما يجعل تحقيق السلام مع دولة الاحتلال مجرد وهم أو حلم.

وأشار محمود فرحات من غزة إلى أن تصريحات نتنياهو ليست مجرد فكرة سياسية، وإنما خطة توسعية تطال أراضي من مصر وسوريا ولبنان والأردن، الأمر الذي يخالف القوانين الدولية ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، لافتا إلى أهمية وجود وقفة عربية ودولية موحدة ضد هذه الخطة وأي خطة تنفذ على حساب الشعوب والأوطان.

أما السيد عجمي فقال إن تصريحات نتنياهو حول ما يسمى دولة إسرائيل الكبرى هي أبلغ رد على من يقول إن كل ما يحدث في غزة من حرب هو نتاج أحداث السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن تصريحات نتنياهو قد برأتها مما نسب إليها من مزاعم بأن أحداث 7 أكتوبر كانت سببا في هذه المقتلة العظيمة التي تحدث في غزة.

ومن سوريا قال عبد الرازق الجياري إن “دولة إسرائيل الكبرى” ليست مجرد أوهام أو إملاءات توراتية أو فكر عقائدي لديهم، بل هي خطة لها دراسة معمقة في الكيان الصهيوني منذ تأسيسه، لافتا إلى أنهم يتدرجون في هذا الأمر بدءا بقرار تقسيم فلسطين التاريخية، ثم سعوا بعد ذلك إلى الضفة وقطاع غزة.