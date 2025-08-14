عبد الملك الحوثي يعلّق على موافقة الحكومة اللبنانية على الورقة الأمريكية (فيديو)

أكد زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية عبد الملك الحوثي في كلمة الخميس، استمرار عمليات الإسناد العسكرية والبحرية دعما لغزة، مشددا على أن هذه العمليات “تُحدث أثرا ملموسا” في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وانتقد الحوثي قبول الحكومة اللبنانية للورقة الأمريكية التي وصفها بأنها “تتضمن إملاءات إسرائيلية وتمثل خضوعا وخيانة”.

وأضاف الحوثي أن “المخطط الصهيوني يقوم على الاحتلال لا السلام”، مؤكدا في الوقت ذاته أن المشكلة يجب أن تكون مع “السلاح الإسرائيلي ومع من يزوده بالسلاح وليس مع سلاح المقاومة”.

غزة وفلسطين

وقال عبد الملك الحوثي إن “العدو ينتشر بالفعل في مناطق واسعة بقطاع غزة وإعلانه السيطرة على مدينة غزة يعني استهداف مليون فلسطيني في المدينة”، لافتا إلى أن “العدو يمارس إبادة جماعية باستخدام وسائل القتل والتجويع والتعطيش، ويمنع الرعاية الطبية عن الأهالي”.

وأشار الحوثي إلى أن الاحتلال يدمر ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية ويقتحم المخيمات ويهجر قاطنيها قسريا، ويستهدف الأطفال بصورة تعكس “قسوة ووحشية غير مسبوقة”.

وشدد على أن “المخطط الصهيوني مخطط احتلالي والعدو لا يريد سلاما بل يريد استسلاما”، مشيرا إلى أن “استهداف العدو الإسرائيلي المقصود للإعلاميين لأنه لا يريد للحقيقة أن تصل إلى الناس”.

ودعا الحوثي إلى مواجهة عمليات الاحتلال على الجبهات كافة، مؤكدا أن “إلقاء المساعدات جوا خلال ثمانية أشهر لا يعوّض ما يمكن إدخاله عبر المعابر في يوم واحد”، مشيرا إلى أن “محاولة الاحتلال خداع العالم عبر السماح بإلقاء المساعدات على رؤوس الشعب الفلسطيني وفق مخطط يستهدفه”.

وأكد أن “العدو يسعي لإبادة أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين وتهجير آخرين وإخضاع البقية”.

وفي الشأن اللبناني، قال الحوثي إن الاحتلال لا يلتزم باتفاقاته مع لبنان، مشيرا إلى تفاخر رئيس الأركان الإسرائيلي بالانتهاكات التي تشمل عمليات قتل واستباحة الأجواء اللبنانية.

وانتقد قبول الحكومة اللبنانية للورقة الأمريكية التي تتضمن “إملاءات إسرائيلية”، واصفا ذلك بـ”الخضوع والخيانة”.

وقال “كان ينبغي على الحكومة اللبنانية أن تعمل على وقف العدوان والحفاظ على السيادة”.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة اللبنانية موافقتها على أهداف الورقة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، التي تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح (حزب الله).

ورأى الحوثي أن الاحتلال يسعى لإخلاء كامل الجنوب السوري لتحقيق أهدافه التوسعية في المنطقة.