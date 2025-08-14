قادمون من غزة.. 30 طفلًا مع عائلاتهم يصلون إلى إيطاليا لتلقي العلاج (فيديو)

وصلت إلى مطار شيامبينو في العاصمة الإيطالية روما، في وقت مبكر من صباح الخميس، دفعة مكونة من ثلاثين طفلا من قطاع غزة رفقة عائلاتهم لتلقي العلاج بمستشفيات إيطالية .

ذكر بيان للخارجية الإيطالية، في وقت سابق أنه من المفترض أن تقلع من مطار إيلات جنوب إسرائيل، ثلاث رحلات جوية خاصة تابعة لسلاح الجو الإيطالي، تقل مجموعة من الأطفال الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، والذين سيتلقون العلاج الطبي في إيطاليا، حيث سيستقبل المجموعة نيابةً عن الحكومة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أنطونيو تاجاني.

ومن المفترض أن تهبط الطائرتان الأخريان في مطاري ميلانو ليناتي وبيزا على التوالي في وقت لاحق.

أكد وزير الخارجية، أنتونيو تاياني، إن توفير الرعاية والمساعدة الصحية للأطفال الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة “واجب”، لأن “الأطفال رمز للأمل والمستقبل”.

يعانون إصابات بالغة

وذكر بيان الخارجية الإيطالية، أن جميع المرضى الصغار، يعانون من عيوب خلقية خطيرة أو إصابات بالغة وبتر في الأطراف.

وفور وصولهم، سيتم نقلهم إلى مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد (كامبانيا، إميليا رومانيا، لاتسيو، ليغوريا، لومباردي، توسكانا، أومبريا، وفينيتو) لتلقي العلاج في مستشفيات مختلفة.

أضاتف بيان الخارجية الإيطالية أن هذا الإجلاء الطبي يعد الرابع عشر الذي تُجريه إيطاليا منذ يناير/كانون الثاني 2024.

كما أنه أكبر عملية إجلاء حتى الآن، حيث تم نقل المرضى وأفراد عائلاتهم المرافقين، ليصل إجمالي عددهم إلى ما يقرب من 120 شخصا.

Today @WHO supported the medical evacuation of 32 child and 6 adult patients from #Gaza, alongside 99 companions: * 25 child and 6 adult patients were evacuated to Italy

* 5 child patients were evacuated to Belgium

* 2 child patients were being evacuated to Türkiye We thank… pic.twitter.com/gBO2jZ79BO — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 13, 2025

إجلاء لدول أوربية

من جهتها ذكرت منظمة الصحة العالمية عبر منشور لمديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة “اكس” ، أن المنظمة دعمت إجلاءً طبيا لـ 32 طفلا و6 مرضى بالغين من غزة، إلى جانب 99 مرافقًا.

وفي التفاصيل :

تم إجلاء 25 طفلًا و6 مرضى بالغين إلى إيطاليا

تم إجلاء 5 مرضى أطفال إلى بلجيكا

تم إجلاء مريضين طفلين إلى تركيا

إيطاليا في صدارة أوروبا

مع هذا الإجلاء الطبي الأخير، سيتجاوز عدد الأطفال من غزة وأفراد عائلاتهم، ما مجموعه 580 شخصًا، الذين استقبلتهم إيطاليا في إطار العمليات الإنسانية 180 طفلًا، وهو ما يفوق جميع الدول الأوروبية مجتمعة بحسب ما أكده بيان الخارجية الإيطالية .

وبإضافة أولئك الذين وصلوا إلى إيطاليا للمّ شمل عائلاتهم، يصل إجمالي عدد الفلسطينيين من قطاع غزة الذين استقبلتهم إيطاليا منذ بدء الحرب إلى 917.