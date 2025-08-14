124 ألف دولار.. “بتكوين” تحقق اختراقا جديدا مع تزايد توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

صعدت عملة بتكوين إلى مستوى قياسي جديد اليوم الخميس، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل المركزي الأمريكي.

وسجلت أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً بنسبة 0.9% لتصل إلى أكثر من 124 ألف دولار في بداية التعاملات الآسيوية، متجاوزة ذروتها السابقة في يوليو الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت ثاني أكبر عملة رقمية، الإيثر، إلى 4780 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر 2021.

أوضح توني سيكامور، محلل السوق لدى “آي.جي”، أن ارتفاع سعر البتكوين مدعوم بـ “تزايد اليقين بشأن تحرك المركزي الأمريكي لخفض الفائدة، واستمرار عمليات الشراء المؤسسي، والتحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترامب لتسهيل الاستثمار في الأصول المشفرة”.