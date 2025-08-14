87 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء (فيديو)

أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء ارتفعت إلى 87 شهيدا، بينهم 20 من عناصر تأمين المساعدات و23 من منتظري المساعدات الإنسانية، جراء سلسلة غارات وقصف إسرائيلي استهدفت مناطق عدة في القطاع.

مدينة غزة:

8 شهداء في قصف شمال المدينة ووسط القطاع.

شهيدتان (أم وطفلتها) جراء قصف شقة سكنية قرب مستشفى المعمداني.

شهيدان في قصف على حي التفاح، و5 شهداء في قصف قرب جمعية “بيتنا”.

5 شهداء في استهداف منطقة السودانية شمال غرب غزة.

شمال قطاع غزة:

شهيدان وجرحى جراء إطلاق النار على منتظري المساعدات في زيكيم.

شهيدان في استهداف مماثل بمحور زيكيم.

15 شهيدا من عناصر تأمين المساعدات في 3 غارات متفرقة.

وسط قطاع غزة:

3 شهداء في قصف بمنطقة حكر الجامع جنوبي دير البلح، وشهيدان آخران في استهداف مماثل وسط القطاع.

استهداف تجمعات قرب مركز توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب وادي غزة أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

دير البلح:

3 شهداء في قصف بطائرة مسيّرة على منطقة الحكر جنوب المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,722، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت الإصابات 154,525.

أما منذ 18 مارس/آذار الماضي، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، فقد بلغت الحصيلة 10,201 شهيد و42,484 إصابة، بينما وصل إجمالي شهداء انتظار المساعدات منذ بدء الحرب إلى 1,859، والإصابات إلى 13,594.