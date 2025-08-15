أول تعليق من حماس عقب تهديد بن غفير لمروان البرغوثي داخل سجنه

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة، ما وصفته بالاقتحام “الإرهابي والفاشي” الذي نفّذه وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لزنزانة العزل الانفرادي التي يقبع فيها الأسير مروان البرغوثي، وتهديده له في مشهد اعتبرته الحركة “استعراضا جبانا يكشف فاشية الاحتلال وعداءه لكل القيم الإنسانية”.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا “العمل الإجرامي الخطير” لن ينال من عزيمة البرغوثي، بل سيزيده إصرارا على مواصلة “نضاله المشروع” من أجل حرية شعبه وكرامته، مشيرة إلى أن الواقعة ستعزز وحدة الحركة في مواجهة ما وصفته بسياسات القمع والتنكيل الممنهج التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال.

دعوة لتحرك عاجل من أجل توفير الحماية للأسرى

وربطت (حماس) الحادثة بجرائم الحرب المرتكبة في معتقل “سديه تيمان”، الذي شهد وفق البيان، انتهاكات مروعة بحق الأسرى، شملت أطباء وممرضين وصحفيين، في ما وصفته الحركة بأنه “مشهد يعكس حجم الوحشية التي يتعامل بها الاحتلال مع الأسرى والمعتقلين”.

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى أوسع حملة تضامن وإسناد للأسرى، وتصعيد الضغط الشعبي لوقف الانتهاكات حتى نيلهم حريتهم.

كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وأحرار العالم بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى ووقف سياسات القمع الممنهجة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

ويُعد البرغوثي، من أبرز قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية، وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بخمسة مؤبدات.