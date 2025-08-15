اختبار دم ثوري يتيح الكشف المبكر عن خامس أكثر أنواع السرطان فتكا

كشف باحثون عن فحص دم تجريبي يمكنه التعرف على سرطان المبيض في مراحله المبكرة لدى النساء اللاتي يعانين من أعراض غامضة، غالبًا ما يُخطأ في تشخيصها باستخدام الطرق التقليدية.

ووفقًا لتقرير نشر في دورية (كانسر ريسيرش كوميونيتيز)، فإنه باستخدام تقنيات التعلم الآلي، نجح الباحثون في تحديد مجموعة من المؤشرات الحيوية من بين مجموعة واسعة من الجزيئات والعمليات الحيوية، لتطوير اختبار واحد قادر على كشف جميع الأنواع الفرعية للمرض في مختلف المراحل.

دقة كشف قياسية

جرى اختبار الفحص على عينات دم من نحو 400 امرأة يعانين من أعراض محتملة للمرض في مركز طبي كبير، وحقق دقة بنسبة 92% في تحديد المصابات بأي مرحلة من مراحل سرطان المبيض، و88% في الكشف عن المرحلة الأولى والثانية من المرض.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لشركة ( لشركة إيه.أو.إيه دي.إكس)، المطورة للفحص ومقرها دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، أن النتائج واعدة ويمكن أن تساعد النساء على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة خلال عملية التشخيص الصعبة.

يعد سرطان المبيض خامس أكبر أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان بين النساء، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأخر التشخيص بعد انتشار المرض، مما يزيد من صعوبة علاجه.

وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 90% من المريضات في المراحل المبكرة يظهر لديهن أعراض يمكن الخلط بينها وبين حالات حميدة، مثل الانتفاخ وآلام البطن ومشكلات الجهاز الهضمي.