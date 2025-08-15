البرهان يكشف موقفه من المصالحة مع الدعم السريع (فيديو)

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الخميس، عن رفضه أي مهادنة أو مصالحة مع قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش منذ أكثر من عامين.

جاء ذلك في كلمة له خلال احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس القوات المسلحة، حيث شدد البرهان على “مواصلة معركة الكرامة ودحر التمرد دون مهادنة أو مصالحة مهما كانت التكلفة”.

وقال البرهان “ماضون في معركة الكرامة من أجل دحر التمرد ولن نخون دماء شعبنا مهما كانت التكلفة”، مضيفا أن “القوات المسلحة اقترن اسمها بالدفاع عن البلاد وهي تقاتل إلى جانب الشعب في معركة الكرامة”.

يأتي ذلك في ظل تحركات دبلوماسية من الولايات المتحدة لتحقيق تسوية سلمية في السودان، إذ وصفت الأمم المتحدة الحرب الدائرة بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” حالياً.

وكان البرهان قد التقى، الاثنين، في سويسرا مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا مسعد بولس، حيث ناقشا، بحسب مصدر حكومي سوداني، مقترحاً أمريكياً “بوقف شامل لإطلاق النار” و”تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية”.

ورغم جهود الوساطة التي قادتها واشنطن والرياض، لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق وقف لإطلاق النار بين الطرفين.

في المقابل، تواصل قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) السعي لإنشاء إدارة موازية في غرب السودان ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما أثار تنديد مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر الخطوة “تهديداً مباشراً لوحدة السودان وسلامة أراضيه”.

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، قتل عشرات الآلاف ونزح ملايين السودانيين، بينما يواجه البلد أسوأ تفش للكوليرا منذ سنوات. ودعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، طرفي النزاع إلى السماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية الدولية.