العثور على جندي احتياط إسرائيلي منتحرا قرب طبريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على جثة أحد جنوده منتحرا بعد مشاركته في الحرب داخل قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) نقلا عن الجيش “عُثر على جندي احتياط قتالي ميتًا قرب طبريا، في حالة الانتحار السابعة عشرة التي يشهدها جيش الدفاع الإسرائيلي هذا العام، وكان قد شارك في الحرب داخل غزة الأسابيع الأخيرة”.

وقالت الصحيفة، إن الجندي يبلغ من العمر 28 عامًا، ووجد ميتًا يوم الخميس في غابة سويسرية قرب طبريا، مشيرة إلى أن شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا، وستُحال نتائجه إلى مكتب المدعي العام العسكري.

وكشفت الصحيفة أن “الضابط، وهو من سكان طبريا، خدم في الفرقة 99 العاملة في قطاع غزة، وكان جزءًا من وحدة جديدة في الفرقة شاركت في القتال في الأسابيع الأخيرة”.

“بعد أشهر من حجب البيانات”

وقال الصحيفة أنه “في الأسبوع الماضي، وبعد أشهر من حجب البيانات، كشف الجيش عن الإحصائيات المتعلقة بالانتحار، وذكرت أنها “21 حالة في عام 2024، و17 حالة في عام 2023، و14 حالة في عام 2022. حتى الآن، كان الجيش يصر على الانتظار حتى نهاية كل عام قبل نشر الأرقام”.

وأشارت الصحيفة إلى اجتماع عقد بخصوص انتحار الجنود وقالت “قاطع عدد من قدامى محاربي الجيش، اجتماعًا للجنة الأمن القومي في الكنيست يوم الأربعاء، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حالات انتحار الجنود”.

وقالت “صرخ أحدهم في وجه أعضاء اللجنة: “سبعة وخمسون مقاتلًا ينتحرون – لا أحد هنا يكترث! كل يوم ينتحر أحدهم.. كفوا عن كل شيء، إخوتي يموتون.. قد يكون ابنكم”.

وأضاف “أنتم لا تفهمون ما نمرّ به.. شريكي، الذي كان أكثر الجنود جاهزية للقتال في العالم… انتحر. ماذا كُتب على قبره؟ سقط أثناء تأدية الواجب.. يبدأ الأمر بهذا التجاهل، بحقيقة أنك لا تهتم.. تجلس هنا تتحدث هراءً بينما يقتل الجنود أنفسهم”.

انتحار بسبب “ظروف قاسية”

وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي، أن معظم حالات الانتحار في صفوفه ناجمة عن ظروف قاسية تعرض لها الجنود أثناء القتال في قطاع غزة.

وحسب نتائج التحقيق فإن حالات الانتحار نتجت عن مشاهد صادمة تعرض لها الجنود، وفقدان رفاقهم، وعدم القدرة على تحمّل الأحداث بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية.

وقالت الهيئة إنه منذ بداية الحرب (7 أكتوبر 2023)، تم تشخيص ما يقرب من 3 آلاف و770 جنديا باضطراب ما بعد الصدمة.

عمليات المقاومة الفلسطينية

ويوميا، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية بمختلف تشكيلاتها ومنها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن عمليات تستهدف قوات الاحتلال المتوغلة في مختلف الأنحاء بقطاع غزة.

وتنشر الفصائل الفلسطينية مقاطع الفيديو الموثقة وتنشر البيانات عن تلك العمليات التي تستهدف جنود وآليات الاحتلال في قطاع غزة، والتي يتم تأكيدها في وقت لاحق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي يعلن خلالها مقتل وإصابة جنود وضباط.