بمشاركة 16 دولة.. الصين تطلق أول مسابقة رياضية عالمية للروبوتات البشرية (شاهد)
افتتحت في العاصمة الصينية بيجين، اليوم الجمعة، أول مسابقة رياضية عالمية للروبوتات البشرية، بمشاركة 280 فريقا يمثلون 16 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا.
ويتنافس المتسابقون في 26 فعالية متنوعة، تشمل تحديات رياضية تقليدية مثل الجري والقفز الطويل والتمارين الحرة وكرة القدم، إضافة إلى مهام مهارية تعتمد على القدرات التقنية للروبوتات، مثل نقل المواد وفرز الأدوية وأعمال التنظيف.
ويهدف الحدث إلى استعراض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الروبوتات البشرية، وتعزيز تبادل الخبرات بين المطورين والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وسط اهتمام إعلامي وتقني واسع.
افتتاح أول مسابقة رياضية عالمية للروبوتات البشرية في بكين
ستشهد الألعاب مشاركة 280 فريقا من 16 دولة، منها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا
سيشارك المتسابقون في 26 فعالية، تشمل تحديات رياضية كالجري والقفز الطويل والتمارين الحرة وكرة القدم، بالإضافة إلى مهام تعتمد على… pic.twitter.com/sP8ma9HEyI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 15, 2025