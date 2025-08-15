بيان من 31 دولة عربية وإسلامية بشأن “إسرائيل الكبرى” وخطة سموتريتش

أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، في بيان مشترك بأشد العبارات التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما تُسمى “إسرائيل الكبرى”.

واعتبروا في البيان أن هذه التصريحات تمثل “استهانة صارخة بالقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي”.

رفض شامل لتصريحات سموتريتش وخطة الاستيطان في “إي 1”

كما أدان البيان موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة “إي 1″، وتصريحاته العنصرية الرافضة لإقامة دولة فلسطينية.

واعتبرت هذه الخطوات انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، ومحاولة لتغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وحذر الوزراء من “خطورة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الاقتحامات والاعتداءات على المدن والمخيمات الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وما يرافق ذلك من إرهاب المستوطنين وعمليات تهجير قسرية وتدمير لمخيمات اللاجئين”.

بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

وقف العدوان على غزة ورفع الحصار

وجدد البيان رفضه جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك سياسة التجويع والحصار، داعيا إلى وقف إطلاق النار الفوري وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون شروط، وتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن الانهيار الإنساني والصحي والإغاثي في القطاع.

وأكد الوزراء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في القطاع كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وبسياسة موحدة وسلاح شرعي واحد.

دعوة المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته

وطالب البيان المجتمع الدولي، وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتصعيدها في الضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة.

وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.