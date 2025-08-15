رفعوا لافتة تصفهم “بالقتلة”.. مشجعو فريق إسرائيلي يثيرون غضب البولنديين

رفع مشجعو فريق كرة قدم إسرائيلي لافتة مكتوب عليها “قتلة منذ عام 1939” خلال مباراة ضد فريق بولندي، مما أثار غضبا في بولندا حيث قال رئيس البلاد إنها إهانة لذكرى البولنديين، بمن فيهم اليهود، الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.

وعرض مشجعو (نادي مكابي حيفا) الإسرائيلي لافتة كتب عليها “قتلة منذ عام 1939” على صف من المقاعد خلال مباراة الفريق في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ضد (راكوف تشيستوخوفا) التي أقيمت في المجر لدواع أمنية، أمس الخميس.

وتسببت خلافات تاريخية حول ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية والمحرقة النازية (الهولوكوست) إلى توتر العلاقات بين بولندا وإسرائيل في أوقات سابقة.

“اللافتة المشينة”

وكتب الرئيس البولندي كارول نافروتسكي على منصة إكس “اللافتة المشينة التي رفعها مشجعو مكابي حيفا، تهين ذكرى البولنديين من ضحايا الحرب العالمية الثانية، بمن في ذلك اليهود.. غباء لا يمكن لأي كلمات تبريره”.

والرئيس البولندي كارول نافروتسكي هو رئيس سابق لمعهد الذكرى الوطنية في بولندا.

من جانبه، قال وزير الداخلية البولندي مارتشين كيرفينسكي “تتطلب معاداة بولندا والتشويه المشين للتاريخ البولندي من مثيري شغب إسرائيليين تنديدا قويا”.

Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi – Raków. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) August 14, 2025

أمّا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، فقد استنكر ذلك وقال على منصة إكس “الاستفزازات وتزوير التاريخ مرفوضان.. سنناشد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بشكل عاجل باتخاذ موقف ومحاسبته على اللافتة الفاضحة والسلوك المشين في المدرجات خلال المباراة”.

Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa. — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 14, 2025

“تضررت الحافلة وتحطم زجاجها”

وفي رواية لما حدث، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العشرات من مشجعي فريق حيفا “تعرضوا للهجوم من قبل مثيري الشغب البولنديين، وتضررت الحافلة التي كانوا يستقلونها وتحطم زجاجها الأمامي”.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن الحادث وقع بعد عدة ساعات من رفع لافتة في المدرج المخصص لجماهير حيفا كُتب عليها: “قتلة منذ عام 1939”في إشارة ساخرة إلى البولنديين ودورهم في قتل اليهود خلال المحرقة” بحسب ما قالت الصحيفة.

Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu @Conf_League względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja @UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 14, 2025

وأضافت أن “أحد مشجعي مكابي حيفا قام بلف دمية، بعلم بولندا وقام بمحاكاة فعل مناف للأدب في وسط المدرج”، مشيرة إلى أن ذلك أثار غضبًا واسعًا في وسائل الإعلام البولندية، وبين جماهير كرة القدم في البلاد، وكذلك بين عدد من السياسيين، من بينهم رئيس الدولة.