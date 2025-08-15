شاهد: الشرطة الأمريكية تعتقل 4 أطباء أمام مقر الأمم المتحدة إثر احتجاجهم ضد الإبادة في غزة

اعتقلت الشرطة الأمريكية 4 أطباء من منظمة “أطباء ضد الإبادة الجماعية” أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال احتجاجهم على الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج بحق الفلسطينيين، والقتل المنظم للصحفيين في قطاع غزة.

وأظهرت لقطات من موقع الاحتجاج إحدى الطبيبات وهي تردد بصوت عال أثناء اعتقالها “قنابل أمريكية بأموال أمريكية وبخطاب إبادي يصدر عن ساستنا وطبقتنا الحاكمة. كيف يمكن لأي طبيب أو أي ممرضة أو حتى أي إنسان أن يقف مكتوف الأيدي حيال هذا الوضع؟”.

الشرطة الأمريكية تعتقل 4 أطباء من منظمة “أطباء ضد الإبادة الجماعية” أمام مقر الأمم المتحدة بسبب احتجاجهم على الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج للفلسطينيين والقتل المنظم للصحفيين في غزة pic.twitter.com/fBls9E9Jsn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 15, 2025

موجة تفاعل واسعة

وأثارت الواقعة موجة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد مغردون التناقض في المواقف الأمريكية، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “مجرم حرب معاقب دولياً ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ورغم ذلك زار البيت الأبيض الشهر الماضي وتم احتضانه بدلاً من اعتقاله”.

وكتبت الناشطة إليزابيث موراي “يبدو أن معارضة الأطباء للقتل الجماعي مخالفة قانونية”.

فيما علقت نيرا سانتانا “رأسي ينفجر.. أطباء يعتقلون وهم يطالبون بالدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ودولة ترتكب إبادة جماعية بحصانة تامة، وتتلقى دعماً من البعض وصمتاً من آخرين”.