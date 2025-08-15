شاهد: لحظة قصف إسرائيلي استهدف “أحراج علي الطاهر” بجنوب لبنان

نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت “أحراج علي الطاهر” الواقعة عند الأطراف الشمالية لبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وأظهرت مشاهد لحظة القصف الإسرائيلي الذي أحدث انفجارات قوية، في حين تصاعدت سحب كثيفة من الدخان.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، أن الجيش الإسرائيلي هاجم “بنى تحتية عسكرية في موقع تابع لمنظمة حزب الله” بجنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث وثقت السلطات اللبنانية منذ سريان الهدنة آلاف الانتهاكات، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.