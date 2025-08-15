شاهد: لحظة لقاء ترامب مع بوتين في ألاسكا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ألاسكا، اليوم الجمعة، في طائرته الرئاسية، وتبعته بعد دقائق طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونزل ترامب أولا من طائرته، متجها نحو السجادة الحمراء المفروشة أمام الطائرة، حيث سار بخطوات ثابتة قبل أن يتوقف عند نهاية سجادة بوتين، منتظرا وصول نظيره الروسي.

وبعد دقائق معدودة، نزل بوتين من طائرته وسار على سجادة خاصة، لتحدث اللحظة المنتظرة، حيث تبادلا التحية والتصافح بحرارة.

وتقدَّم الرئيسان بعد ذلك إلى منصة خاصة بالمناسبة لالتقاط الصور الرسمية، وسط وجود مكثف للصحفيين والمصورين، الذين حاولوا توجيه أسئلتهم إلى الرئيس الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا وإمكانية نجاح الاجتماع، لكن بوتين امتنع عن الرد على أي سؤال، مكتفيا بالابتسام والوقوف بجانب ترامب.

وبعد انتهاء المشهد الرسمي للترحيب والتصوير، ركب الرئيسان سيارة واحدة متجهين إلى مقر الاجتماع، حيث بدأ اللقاء الرسمي فور وصولهما إلى قاعة الاجتماعات.