على خلفية دعمه لإسرائيل.. مهرجان قرطاج يلغي حفلا لمغنٍ جامايكي

المغني الجامايكي كي ماني مارلي بين شوطي مباراة من دوري أبطال أوروبا (غيتي إيميجز)
15/8/2025

أعلنت إدارة الدورة الـ59 لمهرجان قرطاج الدولي في تونس، مساء الخميس، إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه المغني الجامايكي كي-ماني مارلي، يوم الأحد 17 أغسطس/ آب 2025.

لم توضح لجنة المهرجان أسباب الإلغاء، إلا أن وكالة الأنباء التونسية، أشارت إلى أن الحفل أثار منذ الإعلان عنه في يوليو/ تموز الماضي موجة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ما نُسب للفنان من مواقف مؤيدة لإسرائيل.

قررت لجنة المهرجان، استبدال حفل المغني الجامايكي بتكريم روح الفنان التونسي الراحل الفاضل الجزيري من خلال عرض فيلمه “ثلاثون”.

وأوضحت اللجنة أن الجماهير التي اقتنت تذاكر الحفل يمكنها استرجاع قيمتها ابتداءً من يوم الاثنين عبر مقر المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد موجات التضامن الشعبي في تونس مع الفلسطينيين، ورفض جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، عبر تظاهرات أسبوعية تجوب مختلف مناطق البلاد.

المصدر: الأناضول + الجزيرة مباشر

