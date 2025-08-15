عنف مستوطنين متصاعد: إحراق مركبات فلسطينيين في قرية عطارة بالضفة الغربية (فيديو)

أقدم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، خلال هجومهم على قرية عطار شمالي رام الله بالضفة الغربية صباح الجمعة، على إضرام النيران في مركبات فلسطينيين.

وتزامن هذا الهجوم مع أخبار نقلتها الجزيرة مباشر، عن مصادر تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فلسطينيين اثنين من داخل بناية محاصرة قرب مستشفى ابن سينا بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

كما أفادت مصادر الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.