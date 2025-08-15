الأخبار

الاحتلال يعتقل 60 مواطنا من طالبي المساعدات في غزة

15/8/2025

قال مكتب إعلام الأسرى، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل قرابة 60 مواطنا من قطاع غزة من طالبي المساعدات قرب منطقة ميراج جنوب خان يونس.

ونقل المكتب عن مصادر محلية، اليوم الجمعة، قولها إن جيش الاحتلال حقق مع المعتقلين ميدانيا بعد اقتيادهم إلى مكان مجهول.

وذكر المكتب في إفادته أن جيش الاحتلال أطلق سراح عدد من الشبان بعد التحقيق معهم، بينما لا يزال مصير عدد آخر من المعتقلين، مجهولا.

أُجبر الأسرى الفلسطينيون على ارتداء قمصان تحمل نجمة داود وعبارة “لن ننسى ولن نغفر” (وسائل التواصل)

مراكز احتجاز جديدة

وكان مكتب إعلام الأسرى، كشف في وقت سابق، أن الاحتلال أنشأ مراكز احتجاز جديدة لاستيعاب الأعداد الهائلة من أسرى قطاع غزة.

وأشار المكتب في بيان، إلى معتقل “سيديه تيمان” في النقب، ومعسكر اعتقال في عوفر، ومركز “منشه” للتحقيق، ومعسكر نفتالي، وقسم “ركيفت” تحت الأرض في الرملة.

 

وأكد المكتب أن المعسكرات ومراكز التحقيق الجديدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة، وقال إن الاحتلال نفّذ حملات اعتقال جماعية من مراكز الإيواء والمدارس والممرات الآمنة في غزة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاحتلال يتفنن بتعذيب أسرى غزة، من ضرب وصعق كهربائي في مواضع حساسة وتعليق بالأيدي لساعات طويلة، والحرمان من الطعام والنظافة والعبادة.

