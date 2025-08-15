قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين هل ترسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات؟

يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في ولاية ألاسكا، في قمة يحفل مكان انعقادها برمزيات تاريخية، لكنها قد تشكل منعطفا نحو مرحلة جديدة في العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتعقد القمة- وهي الأولى بين الرئيسين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض- في ولاية ألاسكا التي كانت أرضا روسية وبيعت للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، وتنعقد القمة خلف أسوار قاعدة عسكرية أمريكية ساهمت في مراقبة الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.

أوكرانيا الحاضرة.. الغائبة

ويجري الرئيسان ترامب وبوتين، المحادثات التي تركز على مساعي ترامب للتوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا إضافة إلى عرض قدمه بوتين في اللحظة الأخيرة بشأن اتفاق نووي محتمل.

ويأتي وسط مخاوف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي لم يدع إلى المحادثات، وحلفائه الأوروبيين من أن ترامب قد يتخلى عن كييف ويحاول إجبارها على تقديم تنازلات عن أراض.

ويضغط ترامب للتوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة لتعزيز صورته كصانع سلام عالمي يستحق جائزة نوبل للسلام.

أما بالنسبة لبوتين، تشكل القمة مكسبا كبيرا حتى من قبل أن تبدأ، إذ يمكنه استغلالها في قول إن المحاولات الغربية على مدى سنوات لعزل روسيا قد ولّت وإن موسكو أعيدت إلى مكانها المناسب في صدارة طاولة الدبلوماسية الدولية.

كما يحرص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أيضا ومنذ فترة طويلة على التحدث مع ترامب وجها لوجه دون وجود أوكرانيا، فيما قال البيت الأبيض إن القمة ستعقد الساعة 11 صباحا بتوقيت ألاسكا (1900 بتوقيت غرينتش).

ترامب يقرّ بصعوبة الصراع

وأقرّ ترامب، الذي قال في وقت من الأوقات إنه سينهي الحرب الروسية في أوكرانيا خلال 24 ساعة، أمس الخميس أن الصراع اتضح أنه أصعب مما كان يعتقد، وهو أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال إنه إذا سارت محادثاته مع بوتين على ما يرام، فإن عقد قمة ثلاثية لاحقة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون أكثر أهمية من لقائه مع بوتين.

ونقلت رويترز عن قال مصدر مقرب من الكرملين، قولها إن هناك دلائل على أن موسكو قد تكون مستعدة للتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف- وهو أحد المخضرمين في الدبلوماسية الروسية، وأحد أعضاء وفدها في ألاسكا- إن موسكو لا تكشف عن خططها ونياتها مسبقا.

الإفلات من قيود العقوبات الغربية

وعبرت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون عن ارتياحهم لاتصال هاتفي جرى يوم الأربعاء وذكروا فيه أن ترامب وافق على ضرورة إشراك أوكرانيا في أي محادثات بشأن التنازل عن أراض.

ويحتاج بوتين، في وقت ظهرت فيه على اقتصاده بعض علامات الإنهاك بسبب الحرب، إلى ترامب لمساعدة روسيا على الإفلات من قيود العقوبات الغربية المشددة، أو على الأقل عدم فرض المزيد من العقوبات على موسكو، وهو ما هدد به ترامب.

وفي اليوم السابق للقمة، ألمح زعيم الكرملين إلى احتمال إنجاز شيء آخر يعرف أن ترامب يرغب فيه وهو إبرام اتفاقية جديدة لوضع قيود على الأسلحة النووية لتحل محل الاتفاقية الوحيدة المتبقية والتي من المقرر أن ينتهي سريانها في فبراير شباط.