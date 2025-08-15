لاكتشاف الأطفال المتنكرين في هيئة بالغين .. يوتيوب يستعين بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل، عن بدء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحالات التي يقوم فيها الأطفال بالتظاهر بأنهم بالغون، في خطوة تهدف لتعزيز حماية القُصّر من المحتوى المخصص للكبار. وتطبق هذه التقنية حاليًا في الولايات المتحدة، وسط ضغوط متزايدة على المنصات الرقمية مثل إنستغرام وتيك توك لتأمين بيئة آمنة للأطفال.

كيف تعمل التقنية الجديدة؟

أوضح مدير إدارة منتجات يوتيوب للأطفال، جيمس بيزر، أن المنصة ستستخدم نسخة من الذكاء الاصطناعي، تُعرف باسم التعلم الآلي، لتقدير عمر المستخدمين بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك أنواع مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها ومدة صلاحية الحساب.

وأضاف: “لقد استخدمنا هذا النهج في أسواق أخرى لبعض الوقت، حيث أثبت فعاليته”. ويُحسّن نموذج تقدير العمر التكنولوجيا المستخدمة بالفعل لاستنتاج عمر المستخدم، ومن ثم تقديم منتجات مناسبة للعمر، بغض النظر عن تاريخ الميلاد المسجَّل في الحساب.

خيارات التحقق للمستخدمين

في حال اشتبهت المنصة بأن المستخدم قاصر، ستخطره بذلك وتمنحه خيار التحقق من عمره باستخدام بطاقة هوية حكومية أو صورة سيلفي أو بطاقة ائتمان، ويأتي هذا الإجراء تعزيزًا لتقنيات قائمة تُستخدم حاليًا لتقدير أعمار المستخدمين.

سياق دولي وتشريعات صارمة

تزامن إعلان يوتيوب مع تحركات دولية لتشديد القيود على وصول الأطفال إلى المنصات الرقمية، حيث أعلنت أستراليا عن تشريع يحظر على من هم دون 16 عامًا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها يوتيوب، ابتداءً من 10 ديسمبر المقبل، في إطار مكافحة “الخوارزميات المفترسة”.

وتعد هذه القوانين من بين الأشد صرامة عالميًا، وتتابع دول أخرى التجربة الأسترالية تمهيدًا لاعتماد سياسات مشابهة.