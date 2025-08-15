مستوطنون يحرقون مركبات ويعيدون نصب بؤرة استيطانية شمالي رام الله (فيديو)

أحرق مستوطنون، فجر الجمعة، 4 مركبات وأجزاء من منزل في المنطقة الشرقية من بلدة عطارة شمال غرب رام الله.

وألقى المستوطنون زجاجات حارقة على منزل، وكتبوا شعارات عنصرية على الجدران، فيما تدخلت فرق الإطفاء لإخماد النيران.

وبعد ذلك، دخل جيش الاحتلال المنطقة لتأمين حماية المستوطنين أثناء الاعتداء.

جاء هذا الهجوم بعد أن أعاد المستوطنون أمس الخميس نصب خيام بؤرة استعمارية على جبل “خربة طرفين” قرب مدخل عطارة، رغم أن جيش الاحتلال هدمها أربع مرات من قبل.

وتبلغ مساحة الجبل حوالي 2000 دونم، ويعد منطقة أثرية. وبدأ المستوطنون إقامة البؤرة يوم الاثنين الماضي بهدف السيطرة على الأرض.