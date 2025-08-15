مشاهد صادمة من الشجاعية.. الاحتلال يستهدف فلسطينيين أثناء انتشالهم جثمان شهيد (فيديو)

أظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة مباشر، لحظة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة فلسطينيين أثناء محاولتهم انتشال جثمان شهيد في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ووثقت اللقطات تعرض المدنيين الثلاثة لقصف مباشر رغم أنهم عزل، وكانوا يحاولون إنقاذ ونقل الجثمان من موقع القصف.

مشاهد حصلت عليها الجزيرة توثق استهداف الاحتلال لـ 3 فلسطينيين أثناء محاولتهم انتشال شهيد في حي الشجاعية شرقي غزة pic.twitter.com/HkJQEzWF2W — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 15, 2025

ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل

وأثارت المشاهد موجة تنديد واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف مدونون الحادثة بأنها “جريمة حرب”، مؤكدين أن الضحايا كانوا “يحاولون يائسين نقل الناس” قبل أن تُفجر قنبلة بالقرب منهم، واصفين الفعل بأنه “عمل شيطاني”.

وعلق ناشط يدعى جميل ، قائلا إن “رصاص الاحتلال لا يفرق بين الأحياء والموتى”، متسائلاً عن العالم الذي يسمح بقتل من يحاولون دفن موتاهم.

وكتب سامح حفظي، منتقداً الدعوات للحوار مع الاحتلال، واصفاً إياها بأنها “هراء ومحض هباء”.