مقتل شاب في إطلاق نار أثناء خروج المصلين من مسجد في السويد

قُتل شخص وأصيب آخر في حادث إطلاق نار وقع، الجمعة، بالقرب من مسجد بمدينة أوريبرو غربي السويد، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة في بيان أن شابا يبلغ نحو 25 عاما توفي متأثرا بجروحه، بينما لم ترد تفاصيل بشأن حالة المصاب.

ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادثة بينما تتواصل عمليات تعقب المُنفذ أو المُنفذين وجمع إفادات الشهود.

ونقلت وسائل إعلام سويدية عن شهود عيان أن إطلاق النار وقع أثناء خروج المصلين من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، مما أدى إلى حالة من الهلع ومغادرة الموجودين المكان بسرعة.

وبحسب أحد الشهود الذين تحدثوا لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية، فإن أحد الضحيتين كان يغادر المسجد عندما أطلق شخص آخر نحوه عدة أعيرة نارية.

وأشارت الشرطة إلى أنها تشتبه في صلة الحادثة بـ”شبكة إجرامية”، ولفت المتحدث باسم الشرطة لارس هيديلين في تصريح لصحيفة محلية إلى أن “إطلاق النار كان على الأرجح حادثا معزولا، ولم يستهدف المسجد نفسه”.

وكان الادعاء العام قد فتح بداية تحقيقا أوليا في محاولة قتل، قبل أن يغير التصنيف إلى جريمة قتل بعد تدهور حالة الضحية ووفاته.

وتفيد بيانات رسمية ودولية بأن السويد سجلت في عام 2022 ثالث أعلى معدل لجرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية في أوروبا، بعد مونتينيغرو وألبانيا.