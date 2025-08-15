نائب وزير خارجية أرمينيا للجزيرة مباشر: نتمسك بحل الدولتين ووقف الحرب على غزة.. واتفاقنا مع أذربيجان تاريخي ( فيديو)

قال نائب وزير خارجية أرمينيا، فاهان كوستانيان، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن بلاده لطالما دعمت حل الدولتين، مشيرًا إلى أن أرمينيا جددت العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين كدولة مستقلة، وبدأت في إقامة علاقات دبلوماسية معها.

وأوضح، كوستانيان، أن بلاده رحبت مطلع العام الجاري باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وقطر ومصر، معربًا عن الأسف لعدم صموده، داعيًا الأطراف إلى العودة للحوار باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة.

إيصال المساعدات وحماية الصحفيين

ردًا على سؤال حول ما وصفته منظمات أممية بـ”جريمة التجويع الممنهجة” في غزة، شدد كوستانيان على ضرورة عدم رفض دخول المساعدات الإنسانية، وضرورة تمكين المنظمات من العمل في كامل الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن أرمينيا قدمت العام الماضي هبة مالية لوكالة “الأونروا”، وقدمت مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وفيما يتعلق بإسقاط المساعدات من الجو، أكد أن جميع الوسائل المتاحة يجب استخدامها لوقف المجاعة ومنع تفاقم الوضع الإنساني.

وأعرب نائب وزير خارجية أرمينيا عن تعازيه في مقتل أربعة صحفيين فلسطينيين قبل أيام، مؤكدًا أن الصحفيين يجب أن يتمتعوا بحماية كاملة أثناء أداء مهامهم، لما لدورهم من أهمية في نقل الحقائق للعالم.

اتفاق تاريخي مع أذربيجان

كوستانيان، تطرق للحديث عن الاتفاق الذي وقعته أرمينيا وأذربيجان في واشنطن مؤخرًا، واصفًا إياه بـ”التاريخي”، مؤكدًا أنه أنهى مرحلة عدائية دامت ثلاثة عقود وفتح صفحة جديدة من السلام. وأوضح أن الاتفاق يتضمن فتح قنوات التواصل بين الدولتين على أساس احترام السيادة وسلامة الأراضي، ما سيغير الديناميكية في جنوب القوقاز ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية.

رسائل طمأنة إلى إيران وروسيا

وعن الانزعاج الروسي الإيراني وخاصة في ظل تلك العلاقات المتوترة بعد حرب روسيا على أوكرانيا، كشف كوستانيان أنه عاد مؤخرًا من طهران بعد اجتماعات وصفها بـ”البناءة” مع المسؤولين الإيرانيين، مؤكدًا أن فتح قنوات التواصل سيعود بالنفع على جميع دول المنطقة، بما فيها روسيا وإيران.