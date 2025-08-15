واشنطن ترفع دعوى قضائية ضد ترامب

رفعت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن، الجمعة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، متهمة إياها بما وصفته بـ”الاستيلاء العدائي” على إدارة شرطة المدينة، وذلك بزعم تعزيز جهود مكافحة الجريمة.

وكان ترامب قد أعلن، مطلع الأسبوع الحالي، تولي الحكومة الفدرالية صلاحيات إنفاذ القانون في العاصمة، وأمر بنشر قوات الحرس الوطني ضمن إجراءات استثنائية، مؤكدا أن المدينة “تعج بالعصابات العنيفة” وملتزما بـ”تطهيرها”.

في السياق ذاته، عينت وزيرة العدل بام بوندي مسؤول طوارئ جديدا لقيادة الشرطة.

وجاء في نص الشكوى المقدمة من المدعي العام في واشنطن، بريان شوالب، أن “القانون المنظم لواشنطن لا يسمح بالسيطرة على حكومتها”.

وأضاف أن “المدعى عليهم استحوذوا بطرق غير قانونية على التحكم التشغيلي بالشرطة، بما في ذلك تولي مناصب قيادية وإصدار التعليمات”.

ونشر شوالب لاحقا على منصة إكس أن “إجراءات الإدارة غير مشروعة بشكل واضح”، معتبرا أن ذلك “يمثل إهانة لكرامة واستقلال 700 ألف أمريكي يسكنون في واشنطن”.

We are suing to block the federal government takeover of DC police. By illegally declaring a takeover of MPD, the Administration is abusing its temporary, limited authority under the law. This is the gravest threat to Home Rule DC has ever faced, and we are fighting to stop it. — AG Brian Schwalb (@DCAttorneyGen) August 15, 2025

وأصدر ترامب قرارا بنشر 800 فرد من الحرس الوطني “لتعزيز الوجود الأمني في المواقع العامة المهمة وردع الجريمة”، وفق بيان لوزارة الدفاع صدر الخميس.

يُذكر أن بلدية واشنطن تختلف في علاقتها مع الحكومة الفدرالية عن الولايات الأمريكية، مما يحد من استقلاليتها القانونية والإدارية.