بعد توقف 14 عامًا.. انطلاق أول رحلة بالقطار بين حلب ودمشق (فيديو)

انطلقت من مدينة حلب أول رحلة تجريبية لقطار “ترين سيت” باتجاه العاصمة دمشق، في عودة وُصفت بالتاريخية بعد توقف دام نحو 14 عامًا، ما اعتُبر خطوة أولى لإحياء شبكة السكك الحديدية السورية وربط المدن مجددًا بخطوط النقل العام.

وأوضح رئيس قسم القطارات في حلب، محمد إبرام، أن القطار ظل خارج الخدمة لسنوات طويلة بسبب حاجته للصيانة، قبل أن يتولى شبان سوريون مهمة ترميمه محليًا.

وقال “رغم نقص قطع الغيار، واصلنا العمل أكثر من ستة أشهر حتى نجحنا في إعادة القطار إلى السكة”.

إنجاز في سوريا الجديدة

واعتبر رئيس قسم الكهرباء في مؤسسة السكك الحديدية أن تشغيل القطار يمثل “أكبر تحدٍّ”، لكنه أبدى فخره بتحقيق هذا الإنجاز بجهود وطنية خالصة.

فيما أكد سائق القطار جميل حلوم أن “القطار بات جاهزًا تمامًا لنقل الركاب”.

ووفق إدارة “ترين سيت”، فإن الرحلة التجريبية تشكل بداية لخطة أوسع تشمل تسيير رحلات إلى باقي المحافظات السورية، وصولًا إلى مدينة غازي عنتاب التركية، وسط آمال بأن يفتح هذا المشروع نافذة لمستقبل أفضل لقطاع النقل في سوريا.

وأعلنت الحكومة السورية الجديدة بدء مرحلة إعادة الإعمار بعد أكثر من 13 عاماً من الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرّد أكثر من 12 مليون سوري داخل البلاد وخارجها.

وتقول السلطات إن أولوياتها تتمثل في إعادة الخدمات الأساسية وتشغيل البنى التحتية، في وقت تشير تقديرات أممية إلى أن الخسائر الاقتصادية تجاوزت 400 مليار دولار منذ عام 2011.

وتعتبر عودة حركة القطارات خطوة عملية لربط المدن السورية مجدداً وتعزيز الاستقرار الداخلي.