بوتين يتحدث عن نتائج قمة ألاسكا (فيديو)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن لقاءه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة ألاسكا، مثَّل “فرصة مهمة وضرورية” لمناقشة الأزمة الأوكرانية وآفاق العلاقات الثنائية، مشددا على أن روسيا ترغب في إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا “في أقرب وقت ممكن”، بشرط أن يتم ذلك على “أساس عادل” يعالج جذور الأزمة.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع وزرائه في الكرملين، إن الحوار مع ترامب جاء “في الوقت المناسب” وكان “مفيدا جدا”، مضيفا “ناقشنا تقريبا كل مجالات العلاقات الثنائية، لكن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية وسبل حلها. كانت لدينا فرصة لتوضيح موقفنا بهدوء ودقة، والاستماع أيضا لموقف الإدارة الأمريكية”.

وأوضح الرئيس الروسي أن المحادثات تناولت “الأسباب الأساسية للصراع”، معتبرا أن “إزالة هذه الأسباب يجب أن تشكّل الأساس لأي تسوية”.

وأضاف “نحن نحترم موقف الولايات المتحدة، ونرغب كذلك في حل النزاع الأوكراني بالوسائل السلمية”.

ووصف بوتين المحادثات مع ترامب بأنها “بناءة وصادقة”، مؤكدا أنها قرَّبت الطرفين من “قرارات ضرورية”، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة.

محادثات مثمرة دون نتائج ملموسة

وكان الرئيسان ترامب وبوتين قد عقدا قمة في مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا، وصفا خلالها محادثاتهما بأنها “مثمرة”، لكن البيان الختامي لم يتضمن أي نتائج عملية فورية.

ويأتي اللقاء في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير/شباط 2022، وسط تعثر الجهود الدولية لإيجاد مخرج دبلوماسي، وتزايد الدعوات الغربية لموسكو إلى وقف الحرب بشكل كامل.