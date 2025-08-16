حماس: اعترافات أهارون حاليفا تمثل دليلا قاطعا على عقيدة الإبادة الحاكمة لسلوك إسرائيل

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات تصريحات الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال (أمان) أهارون حاليفا، التي كشف فيها أن إبادة 50 ألف فلسطيني كانت هدفا مقصودا ومخططا له، وأن سياسة إسرائيل تقوم على قتل 50 فلسطينيا مقابل كل إسرائيلي “بغض النظر عما إذا كانوا أطفالا أو نساء”.

وقالت حماس في بيان لها، اليوم السبت، إن “هذه الاعترافات تمثل دليلا قاطعا على عقيدة الإبادة التي تحكم سلوك الكيان الصهيوني”، مؤكدة أن “الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني قرارات عليا وسياسة رسمية صادرة عن قيادة العدو السياسية والأمنية”.

طبيعة نازية وإجرامية

وأضاف البيان أن “هذه التصريحات تكشف عن الطبيعة النازية والإجرامية للكيان الإسرائيلي، الذي يفاخر بقتل الأطفال والنساء بدم بارد”، محذرة المجتمع الدولي من مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، واعتبارها جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان.

ودعت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، إلى توثيق هذه التصريحات وتفعيل أوامر الملاحقة بحق قادة الاحتلال، مشددة على ضرورة تعاون الدول كافة مع المحكمة وتسليم مجرمي الحرب للمحاكمة.

إخفاقات المؤسسات الأمنية

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد بثت، أمس الجمعة، تسجيلات صوتية للجنرال أهارون حاليفا، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال (أمان)، تحدث فيها عن إخفاقات المؤسسات الأمنية والسياسية خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

رسالة للأجيال القادمة

وفي التسجيلات، قال حاليفا “حقيقة أن هناك 50 ألف قتيل في غزة أمر ضروري ومطلوب للأجيال القادمة”، مضيفا “قلت قبل الحرب إنه مقابل كل شخص قُتل في 7 أكتوبر، يجب أن يموت 50 فلسطينيا، لا يهم إن كانوا أطفالا. أنا لا أتكلم من منطلق انتقام، بل من منطلق رسالة للأجيال القادمة. هم بحاجة بين حين وآخر إلى نكبة ليشعروا بالثمن”، بحسب نص التسريبات.

كما اعترف المسؤول الإسرائيلي بمسؤوليته عن فشل خطة 7 أكتوبر، قائلا “أخفقنا في 7 أكتوبر وكان علينا توفير الحماية لمواطنينا، لكننا لم نفعل. هذه الكارثة الوطنية التراجيدية لها شركاء كثر في المسؤولية. على القادة أن يغادروا مناصبهم ليفسحوا المجال لولادة جديدة”.