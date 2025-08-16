“كان مهينا للغاية” امرأة في واشنطن تُجبر على هدم خيمتها في حملة ترامب الجديدة (فيديو)

وصفت امرأة مشردة أجبرتها الشرطة، أمس الجمعة، على هدم خيمتها في إطار حملة فرض القانون والنظام التي أمر بها الرئيس ترامب، التجربة بأنها “مهينة للغاية”.

وقالت إن آخرين لم يحالفهم الحظ بعد أن أُلقيت خيامهم في شاحنة.

وحاصرت الشرطة (ميغان أبراهام) حيث نصبت خيمتها على جسر علوي وسط مدينة واشنطن العاصمة، وقالت إنها اضطرت إلى التوسل إليهم للسماح لها بجمع أغراض خيمتها، وهُددت بالاعتقال.

حملة على المشردين

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يريد إبعاد المشردين عن واشنطن حتى قبل إعلانه عن خطوة استثنائية متمثلة في الاستيلاء على إدارة شرطة مقاطعة كولومبيا ونشر 800 جندي من الحرس الوطني.

وقالت (ميغان أبراهام) إنها تلقت في البداية إشعارا كان لديها حتى يوم الاثنين “18 أغسطس/آب”.

وأضافت “الليلة الماضية، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية، وشرطة مدينة مينيابوليس هنا، وقد حضروا مرتين الليلة الماضية، وعرضنا عليهم الإشعار فغادروا”.

وكشفت (ميغان أبراهام) أن مجموعة من هذه “القوات” جاءوا للمنطقة التي تعيش فيها بخيمتها، وأضافت “جاءوا.. لا أعلم.. 15 شخصا أو نحو ذلك، ليس هناك شخص سواي.. وأجبروني على حزم أمتعتي والمغادرة”.

“تفشي الجريمة والتشرد”

وصوّر ترامب العاصمة الأمريكية كمدينة تعاني من موجة من الجريمة والتشرد المتفشي، رغم أن إحصاءات الجريمة الفيدرالية وإحصاءات المدينة تُظهر أن جرائم العنف قد انخفضت بشكل كبير منذ ارتفاعها في عام 2023.

وعانت المجتمعات الأمريكية من مشاكل تشرد تبدو مستعصية، حيث بلغ عدد المشردين رقما قياسيا على المستوى الوطني، إذ تجاوز 771 ألف رجل وامرأة وطفل في ليلة واحدة عام 2024، وفقا لأحدث تقرير لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية حول التشرد.

وذكر تقرير وزارة الإسكان والتنمية الحضرية عدد المشردين في واشنطن بـ5616 شخصا، بزيادة قدرها 14.1% عن العام السابق.

ويجعل ذلك من واشنطن، التي يزيد عدد سكانها قليلا عن 700 ألف نسمة، في المرتبة السادسة عشرة من بين 20 مدينة أمريكية تضم أكبر عدد من المشردين، وفقا لموقع “USA Facts”.

والمدن الخمس الأولى هي نيويورك، ولوس أنجلوس، وشيكاغو، وسياتل، ودنفر.