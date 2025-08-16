سرقة مجوهرات بـ2 مليون دولار في سياتل خلال 90 ثانية وسط النهار (فيديو)

قالت الشرطة الأمريكية، أمس الجمعة، إن 4 لصوص نفّذوا عملية سرقة جريئة استهدفت متجر مجوهرات عائلي في منطقة غرب سياتل.

واستولى اللصوص على مسروقات تقدّر قيمتها بنحو 2 مليون دولار خلال أقل من 90 ثانية فقط.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن اللصوص المقنعين استخدموا مطارق لتحطيم الباب الزجاجي الأمامي للمحل، ثم اندفعوا نحو 6 واجهات عرض ونهبوها بسرعة.

وأظهرت تسجيلات “كاميرات” المراقبة أحد المشتبه بهم وهو يهدد الموظفين برذاذ للدببة ومسدس صاعق، بينما ركّز آخرون على جمع المجوهرات والساعات.

وقالت الشرطة إن واجهة عرض واحدة كانت تضم ساعات “رولكس” قيمتها 750 ألف دولار، إضافة إلى عقد من الزمرد تتجاوز قيمته 125 ألف دولار، فضلا عن قطع من الألماس والذهب.

وقال جوش ميناش، نائب رئيس المتجر المملوك للعائلة، “لقد أصبنا بصدمة كموظفين. سنغلق لفترة من الوقت”.

وأضاف ميناش إن العمال انتهوا من تنظيف الزجاج المكسور، ويعملون على إحصاء الخسائر.

وقالت الشرطة إنها استجابت لبلاغ عن السرقة، لكن المشتبه بهم كانوا قد هربوا بالفعل في سيارة ولم يتم ضبطهم خلال عملية بحث بالمنطقة.

وتعكف شرطة سياتل حاليا على جمع الأدلة وتحليل تسجيلات “الفيديو”، داعية أي شهود إلى تقديم معلومات قد تساعد في تحديد هوية الجناة.