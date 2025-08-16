شاهد: لقطات جوية تكشف آخر تطورات حرائق ريف اللاذقية

أظهرت لقطات جوية، حصلت عليها الجزيرة مباشر، السيطرة بنسبة 90% على حرائق ريف اللاذقية بمنطقة كسب شمال غربي سوريا، بعد تبريدها من فرق الدفاع المدني، باستثناء بؤر صغيرة تعمل الفرق على إخمادها.

من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية، اليوم السبت، السيطرة على نحو 90% من الحرائق التي اجتاحت منطقة كسب في الريف الشمالي للمحافظة، بعد جهود متواصلة لعمليات التبريد والإخماد، بينما تواصل الفرق التعامل مع بؤر محدودة لا تزال مشتعلة في بعض المواقع الوعرة.

وقالت المديرية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن عمليات التبريد والمراقبة مستمرة في محاور عدة، منها شجر المعبر ومفرق تشالما، لضمان عدم تجدد النيران.

وما زالت بعض البؤر البسيطة مشتعلة في وادي النبعين بقرية المشرفة، وحالت وعورة التضاريس دون سرعة وصول الفرق إليها.

وما زالت عمليات مكافحة النيران مستمرة في محافظة حماة، لليوم السابع على التوالي في ريف المحافظة الغربي، بالتعاون مع الفرق الشعبية والحكومية.

وأسهمت سرعة الرياح في توسع رقعة الحرائق، مما استدعى استقدام مؤازرات إضافية من محافظات دمشق وحمص، ولا سيما صهاريج المياه، بهدف منع وصول النيران إلى المناطق السكنية.

ونجحت فرق الإطفاء في عزل الحريق الذي اندلع في بلدة جورين، أمس الجمعة، ومنع وصوله إلى منازل المدنيين، بينما أخلت فرق الدفاع المدني عددا من المنازل في بلدة شطحة بعد اقتراب ألسنة اللهب من الأحياء السكنية.

ومع بداية فصل الصيف، تتكرر الحرائق في ريف اللاذقية وسواها من المحافظات السورية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وكثافة الغطاء النباتي، وسرعة الرياح، مما يزيد من صعوبة مكافحتها.

يشار إلى أن محافظة اللاذقية شهدت حرائق ضخمة استمرت 12 يوما، في يوليو/تموز الماضي، التهمت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، وألحقت أضرارا مباشرة بـ45 قرية، متسببة في تضرر نحو 1200 عائلة، وفق بيانات رسمية.