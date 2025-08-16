شهداء في استهداف إسرائيل لمنزل في مخيم البريج وسط غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب القطاع.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 6 فلسطينيين، استشهدوا صباح اليوم السبت جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية المناطق الشرقية من مدينة غزة، وأفادت بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ومبان سكنية شمالي خان يونس.

وأفادت المصادر الجزيرة مباشر، في وقت سابق باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طيران الاحتلال خيمة نازحين في مواصي القرارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

شهداء بينهم أطفال

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 8 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبا.

ونقلت عن مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بوصول 6 شهداء بينهم 4 أطفال إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.

وذكرت المصادر، أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مواصي القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد يوسف معتصم البطة وزوجته سجى غسان النفار.

صلاة الجنازة وتشييع سفيان حمدان أحد أفراد الدفاع المدني الذي استشهد متأثرا بإصابته أثناء عمله جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/9U6LNjPh5B — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2025

استشهاد صياد

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن صيادا فلسطينيا استشهد وأصيب آخر، اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال في بحر غزة، وقالت إن زوارق الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على قارب صيد في بحر غزة، ما أدى لاستشهاد الصياد.