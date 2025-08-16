“الجوع ينتشر بسرعة”.. الأونروا: مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن مليون امرأة وفتاة بقطاع غزة يواجهن مجاعة جماعية، جراء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوكالة الأممية في منشور على منصة إكس، اليوم السبت، أن مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية، إضافة إلى العنف والإساءة، مشيرة إلى أن النساء والفتيات في غزة يضطررن إلى تبنّي استراتيجيات بقاء متزايدة الخطورة.

أخطار كبيرة تواجه النساء

وقالت إن ذلك يتمثل في الخروج للبحث عن الطعام والماء مع التعرض لخطر القتل الشديد، خلال لجوئهن إلى أساليب للبقاء على قيد الحياة رغم ما تنطوي عليه من أخطار كبيرة.

ودعت “الأونروا” إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات على نطاق واسع.

Hunger is spreading fast in #Gaza. According to @‌UN_Women: 🚨 One million women and girls are facing mass starvation, violence, and abuse 🚨 Women and girls are forced to adopt increasingly dangerous survival strategies like venturing out in search of food and water at the… pic.twitter.com/AzMTy9XQqZ — UNRWA (@UNRWA) August 16, 2025

أسوأ الأزمات الإنسانية

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوَّعين الفلسطينيين.

“A recent report from USAID said that there was no aid diversion to Palestinian armed groups – so did the New York Times in its interview with a number of senior officials in the Israeli army,” our @‌JulietteTouma tells @‌NewsNation. The UN, including UNRWA, have the reach, the… pic.twitter.com/U9zKekLrAp — UNRWA (@UNRWA) August 16, 2025

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، من أن ثلث سكان غزة (من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني) معرَّضون لخطر الجوع ولم يأكلوا منذ أيام.

وخلّفت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.