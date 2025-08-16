الأخبار

“الجوع ينتشر بسرعة”.. الأونروا: مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية

الجوع يحاصر أهالي غزة
الأونروا: مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية (رويترز)
16/8/2025-|آخر تحديث: 05:48 PM (توقيت مكة)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن مليون امرأة وفتاة بقطاع غزة يواجهن مجاعة جماعية، جراء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوكالة الأممية في منشور على منصة إكس، اليوم السبت، أن مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية، إضافة إلى العنف والإساءة، مشيرة إلى أن النساء والفتيات في غزة يضطررن إلى تبنّي استراتيجيات بقاء متزايدة الخطورة.

أخطار كبيرة تواجه النساء

وقالت إن ذلك يتمثل في الخروج للبحث عن الطعام والماء مع التعرض لخطر القتل الشديد، خلال لجوئهن إلى أساليب للبقاء على قيد الحياة رغم ما تنطوي عليه من أخطار كبيرة.

ودعت “الأونروا” إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات على نطاق واسع.

أسوأ الأزمات الإنسانية

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوَّعين الفلسطينيين.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، من أن ثلث سكان غزة (من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني) معرَّضون لخطر الجوع ولم يأكلوا منذ أيام.

وخلّفت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.

المصدر: الجزيرة مباشر

