كاتس يرد على منتقديه “المنفصلين عن الواقع” ويتحدث عن خطط لهزيمة حماس و”تغيير قواعد اللعبة”

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في كلمة مطولة نشرها على صفحته في منصة “إكس”، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بصدد صياغة خطة شاملة تهدف إلى هزيمة حركة حماس في قطاع غزة وضمان إعادة الأسرى، مشددا على أن السياسة الأمنية التي يقودها منذ توليه الوزارة “قوية وناجحة”، على عكس ما يروجه “مسؤولون أمنيون سابقون منفصلون عن الواقع”، على حد وصفه.

وأوضح كاتس أن السياسة الأمنية الإسرائيلية ترتكز على محاور عدة، أبرزها:

إعداد خطة نهائية لهزيمة حماس وإعادة الأسرى، مع الإبقاء على السيطرة العسكرية على 75% من القطاع بعد العمليات، بهدف منع عودة المقاومة إلى هذه المناطق.

تغيير نهج الجيش عبر الانتقال من سياسة “جز العشب” إلى احتلال مخيمات اللاجئين وإجلاء سكانها والبقاء فيها بشكل دائم، زاعما أن هذه السياسة أدت إلى تراجع الهجمات المسلحة بنسبة 80%.

حماية حدود الجولان والدروز هناك، والإبقاء على جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح.

وقال كاتس إنه هو من وجَّه الجيش الإسرائيلي لوضع خطة للسيطرة على قمة جبل الشيخ وإقامة منطقة أمنية ومنشآت عسكرية دائمة، وإن هذه الخطة نُفذت ليلة سقوط نظام بشار الأسد.

أكد كاتس أنه صاحب فكرة إنشاء المناطق العازلة جنوب لبنان، وأنه أدى دورا محوريا في عملية “الأسد الناهض” ضد إيران. كما أقر بأن إقامة النقاط العسكرية في جنوب لبنان لم تكن ضمن الاتفاقات المعلنة، بل تم تنسيقها مع الولايات المتحدة.

כיצד עובדת שיטת ההשמצות ומהי באמת המציאות בשטח? לוקחים כל מיני לשעברים מנותקי קשר ומידע ועם הבנה ביטחונית מיושנת ולא רלוונטית ו"פרשנים צבאיים" בשלהי תפקודם, או סתם עיתונאים מטעם, ושותלים בפיהם דקלומים, סיסמאות והשמצות חסרות כל בסיס נגדי כשר הביטחון. זה לא עושה רושם ולא משפיע כבר… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 16, 2025

شعارات فارغة

وفي مواجهة الانتقادات الموجهة إلى سياساته، اتهم كاتس من وصفهم بـ”المعلقين العسكريين وضباط الماضي” بمحاولة التشهير به عبر “شعارات فارغة لا تلقى صدى لدى الجمهور”، مؤكدا أن “إنجازاته الميدانية والعملياتية كفيلة بدحض هذه الانتقادات”، وفق زعمه.

كما شدد على أن سياسته الأمنية “هجومية وفعالة”، مستعرضا جملة من العمليات التي قال إنه أشرف عليها، مثل العملية العسكرية ضد إيران، وخطط لضرب المنشآت النووية الإيرانية وقتل قادتها، إضافة إلى عمليات موسعة في غزة مثل “القوة والسيف” و”عربات غدعون”، التي استهدفت البنية التحتية للمقاومة تحت الأرض وفوقها.

وختم كاتس بالإشارة إلى أن النقاشات الجارية حاليا في مجلس الوزراء وداخل المؤسسة العسكرية ستفضي قريبا إلى “خطة متماسكة وقوية لتنفيذ مهمة القضاء على حماس وإعادة الرهائن”، متعهدا بالاستمرار في قيادة الجيش “نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل في كل الجبهات”.