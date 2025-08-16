أثناء جمعها معلومات استخباراتية.. سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، بسقوط طائرة استطلاع إسرائيلية، صباح اليوم السبت، بحي الرمال في مدينة غزة جنوبي القطاع.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن طائرة استطلاع تابعة للجيش تحطمت صباح اليوم في مدينة غزة “بسبب خلل فني”.

وذكرت شبكة القدس الإخبارية نقلا عن قناة (كان) الإسرائيلية أن طائرة مسيّرة من نوع “دوهر شمايم” التي تُشغَّل لجمع معلومات استخباراتية لصالح القوات البرية، سقطت صباح اليوم في حي الرمال بمدينة غزة نتيجة خلل تقني.

ترجمة قدس| قناة كان العبرية: طائرة مسيّرة من نوع "دوهر شمايم" التي تُشغَّل لجمع معلومات استخباراتية لصالح القوات البرية، سقطت صباح اليوم في حي الرمال بمدينة غزة نتيجة خلل تقني.

أحد أكثر الأماكن اكتظاظا

وتداولت منصات إعلامية فلسطينية مشاهد لعدد من الفلسطينيين وهم يحيطون بحطام طائرة الاستطلاع الإسرائيلية التي سقطت في منطقة بحي الرمال غربي مدينة غزة، وتعد المنطقة أحد أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع “فيديو” يظهر الطائرة الإسرائيلية، ومجموعة من الموجودين بمنطقة حي الرمال تحيط بها وتستكشف بعض الأجزاء.

مهام عسكرية في أطراف مدينة غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء أمس، أن قوات الفرقة 99 تنفّذ منذ أيام “عملية عسكرية في محيط حي الزيتون على أطراف مدينة غزة، بمشاركة قوات من لواء “ناحل” ولواء 7، بهدف إزالة العبوات الناسفة”.

وبحسب بيان جيش الاحتلال “جرى تدمير عشرات البنى المرتبطة بنشاطات إرهابية وقتل نحو 20 عنصرا في اشتباكات ومواجهات مباشرة، بينها حادثة إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه دبابة للقوات”.

وأضاف “توفر كتيبة المدفعية 990 غطاء ناريا للقوات البرية، فيما ينفذ سلاح الجو غارات على أهداف عسكرية في المنطقة بالتنسيق مع القوات المتقدمة، بما في ذلك استهداف قادة ميدانيين في كتيبة الزيتون التابعة لحركة حماس“، على حد وصف البيان.