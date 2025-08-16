من نار القصف إلى لهيب الخيام.. نازحو غزة يواجهون الأمراض من شدة الحرّ (فيديو)

تفاقم الحرارة المرتفعة معاناة سكان مخيمات النزوح في قطاع غزة المحاصر والمحروم من أبسط مقومات الحياة، ومنها مصادر التبريد.

ويعاني النازحون في الخيام مشاكل جلدية، تتحول إلى أمراض في الكثير من الحالات، خصوصا الأطفال.

وعبرت النازحة الفلسطينية، خلود أبو شرار، عن صعوبات تواجهها مع أطفالها، بسبب شدة الحرارة، وقالت “طفلتي تشعر دائما بحكة في الجلد”، وزادت بأسى “الحر يأكل أجسادنا”.

وأضافت النازحة وهي تعبر عن قلة حيلتها، “ما من طريقة للتبريد أجدت نفعا، أو خففت الحرارة عني وعن أطفالي”.

وقال النازح، محمود صيام بقهر “أصبحنا نجلس في الشارع دون خصوصية”، موضحا أن الخيام تحبس الحرارة بداخلها.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، أن التعرض للحرارة الشديدة قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض عدة مثل التشنجات الحرارية والإنهاك الحراري وضربات الشمس الخطيرة.

وتفاقم الحرارة الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وامراض الكلى والجهاز التنفسي.