وفيات التجويع في غزة تتزايد.. الصحة تعلن وصول الحصيلة إلى 251 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة إلى 251 شهيدا، بينهم 108 أطفال.

وقال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة بغزة: “سجلنا 11 حالة وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية، ليصل عدد الوفيات إلى 251 شهيدا، من بينهم 108 أطفال خلال 24 ساعة”.

ويأتي هذا التصاعد في ضحايا المجاعة وسط استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع منذ 2 مارس/آذار الماضي، حيث تغلق إسرائيل المعابر جميعها المؤدية إلى غزة وتمنع دخول أي مساعدات إنسانية، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

وتسمح السلطات الإسرائيلية بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، ما فاقم الأزمة الإنسانية وأدخل القطاع في حالة مجاعة حادة.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذر مؤخرا من أن “ثلث سكان غزة (من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني) لم يأكلوا منذ أيام عدة”، في إشارة إلى تفاقم الكارثة مع استمرار منع وصول المساعدات.

وتتواصل عمليات القتل والتجويع والتدمير والتهجير في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط تجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الانتهاكات.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية، المدعومة أمريكيا، عن سقوط 61827 شهيدا و155275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن وجود أكثر من 9000 مفقود ومئات الآلاف من النازحين في ظروف كارثية.