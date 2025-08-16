51 شهيدا ومئات المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر الجمعة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 51 شخصا منذ فجر الجمعة، وإصابة نحو 370 آخرين، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وهذه الحصيلة مرشحة للارتفاع، مع بقاء عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وفيما يلي توزيع الشهداء حسب المناطق:

شمالي قطاع غزة:

9 شهداء، بينهم 6 من منتظري المساعدات، برصاص الاحتلال شمال غرب القطاع.

6 شهداء (وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي) من منتظري المساعدات، إضافة إلى إصابات عديدة.

شهيد واحد من منتظري المساعدات في منطقة زيكيم شمال مدينة غزة.

6 شهداء بينهم طفلان في استهداف مدرسة موسى بن نصير بحي الدرج شرقي غزة، التي تؤوي نازحين.

3 شهداء على الأقل جراء قصف خيام نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

إصابات وشهداء في قصف منزل في منطقة التوام شمال غرب غزة، واستهداف منتظري المساعدات.

مدينة غزة:

طفلة شهيدة وإصابة 7 مواطنين في قصف شقة قرب مسجد الإمام الشافعي بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

قصف ونسف 5 مبانٍ في حي الزيتون.

وسط قطاع غزة (دير البلح):

شهيدان في قصف خيمة نازحين قرب مبنى العيادة الخارجية بمستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى إصابات أخرى.

جنوب قطاع غزة (خان يونس):

غارة إسرائيلية استهدفت مناطق غربي المدينة دون الإعلان عن حصيلة فورية للشهداء.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، وصل إلى مستشفيات القطاع 17 شهيدا و250 مصابا من منتظري المساعدات، ليرتفع إجمالي ضحايا هذه الفئة إلى 1898 شهيدا وأكثر من 14113 مصابا منذ بدء العدوان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61827 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 155275، بينهم آلاف الحالات الحرجة. ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس/آذار الماضي، سقط 10300 شهيد و43234 إصابة.

كما سجلت مستشفيات القطاع، خلال الساعات الأخيرة، وفاة طفلة نتيجة التجويع وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الحصار الغذائي إلى 240 حالة، من بينهم 107 أطفال.