إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف موعد احتلال غزة.. وحماس تدعو إلى تحرك عاجل

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عزم رئيس الأركان التصديق على خطط احتلال مدينة غزة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع بدء مناورات عسكرية قريبة داخل القطاع.

وأوضحت الإذاعة، اليوم الأحد، أن إجلاء السكان يتطلب تحويل مناطق جنوب غزة إلى “مناطق إنسانية”، كما ستُنشر 4 فرق عسكرية أساسية وعشرات الآلاف من جنود الاحتياط في العملية المرتقبة.

حماس تدين المخططات الإسرائيلية

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان رئيس أركان الاحتلال تسريع العمليات العسكرية هو بمثابة إعلان عن موجة جديدة من الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجرامي لمئات الآلاف من سكان غزة.

ووصفت الحركة في بيان أي إدخال لخيام تحت عنوان “الترتيبات الإنسانية” بأنه تضليل مفضوح يهدف إلى تغطية جرائم الاحتلال، مؤكدة أن الأمم المتحدة رفضت هذه الخطوات باعتبارها تفتقر إلى المعايير الإنسانية، وتُستخدم كوسيلة ضغط على المدنيين لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.

دعوة إلى موقف عربي وإسلامي موحد

وأشار البيان إلى أن ما يجري في غزة مرتبط بما يحدث في الضفة الغربية، من اقتحامات يومية واعتداءات مسلحة للمستوطنين، بما يعكس وحدة “المشروع الصهيوني” القائم على تهجير الفلسطينيين وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكدت حماس أن المخططات الإسرائيلية تهدف إلى إقامة ما تُسمى “إسرائيل الكبرى” على حساب دول المنطقة، داعية إلى استراتيجية مقاومة شاملة وموقف عربي وإسلامي موحد لمواجهة هذه المخططات، وحماية الشعب الفلسطيني والدول العربية من “الأطماع الصهيونية”.