الأردن يستنكر تجميد إسرائيل حسابات الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس

استنكرت المملكة الأردنية الهاشمية السبت “بأشد العبارات تجميد إسرائيل حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس معتبرة ذلك انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدسات المدينة المحتلة”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت الخميس تجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرضت عليها مبالغ باهظة كضرائب على ممتلكاتها.

وقال بيان للخارجية إن المملكة تدين “بأشد العبارات اعتداءات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المتواصلة على مسيحيي القدس والتضييق عليهم وآخرها قرار تجميد الحسابات البنكية العائدة لبطريركية الروم الأرثوذكسية في القدس”.

وكان الأب عيسى مصلح الناطق الرسمي باسم الكنيسة قد أكد في لقاء مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن هذه ليست المحاولة الأولى التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي بممارسة تلك الضغوطات على الكنائس المسيحية في القدس.

وقال مصلح إنه قبل سبع سنوات “تم إغلاق كنيسة القيامة وبدأ الاحتلال الإسرائيلي في شن حرب قاسية على كنائسنا وعلى وضعنا الإنساني في القدس الشريف”.

وأوضح مصلح أن هدف الضغوطات الإسرائيلية في ظل ما يجري في غزة يستهدف منع الكنيسة من القيام بدورها في خدمة الإنسان الفلسطيني والإنسانية.

وفي السنوات الأخيرة صعدت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها بمطالبة الكنائس التاريخية في القدس بدفع ضرائب.

كما تقول الكنائس إن السلطات الإسرائيلية تسهل استيلاء جماعات استيطانية إسرائيلية على ممتلكات كنسية في المدينة كما يحدث في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس.