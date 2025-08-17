الأولى في روسيا.. عملية جراحية نادرة لمريض مصاب بسرطان الجلد (فيديو)

في عملية جراحية استمرت 12 ساعة، استأصل أطباء روسيون في موسكو النصف السفلي الكامل لمريض روسي أصيب بسرطان الجلد بعد أعوام من تعرضه لحادث مروري خطير.

وتعد العملية الأولى من نوعها في روسيا، ولم تحدث عالميا إلا 80 مرة من قبل.

وقال، سيرغي فيليمونينكوف، المريض الذي أجرى الجراحة النادرة “الأطباء أقنعوني ووثقت بهم تمامًا، كان من الواضح أنهم جادون وسيتعاملون مع الأمر بأقصى درجات العناية”.

وتابع المريض: “لم أشعر بالخوف على الإطلاق، لقد تحسن مزاجي بالفعل وكل يوم هناك نوع من التقدم، نقوم بأنواع مختلفة من التمارين”.

وتحدث رينات فالييف، رئيس مركز جراحة أورام العظام في مركز بلوخين الوطني بروسيا، الذي أشرف في هذه العملية على 15 متخصصا من مختلف التخصصات الطبية.

وقال لوكالة فيوري “أنا على علم بأن عمليات مماثلة أجريت هنا في سبعينيات أو ثمانينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من قلة المعلومات إلا من المؤكد أن العملية التي أجريناها هي الأولى والوحيدة من نوعها في تاريخ روسيا الحديثة”.

عملية دقيقة

وأضاف عن تفاصيل حالة المريض “أصيب هذا المريض بتقرحات ضغطية بعد حادث مروري، ما أدى لاحقًا إلى ظهور ورم تسبب في تآكل الأنسجة الرخوة، فأصبح يتعرض لنزيف مستمر”.

وتابع الطبيب “نظرًا لأن الورم يقع في منطقة مركزية -في الحوض- من غير الممكن إزالة نصف الجزء العلوي والسفلي وإعادة ربطهما ببساطة، لذا أزلنا النصف السفلي المصاب.”

وختم “عندما يخبرك مريض أنك أنقذت حياته، أو عندما يكتب لك كلمات صادقة ودافئة، تدرك أن هذه اللحظات أكثر قيمة بكثير من المال أو أي شيء آخر”.