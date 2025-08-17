الكوليرا تحصد أرواح 271 شخصا في دارفور وسط انتشار غير مسبوق للوباء

أعلنت المنسقية العامة لمخيمات النازحين في دارفور، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا في الإقليم إلى 271 حالة، بينما تجاوزت حصيلة الإصابات 6600 حالة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

وقال المتحدث باسم المنسقية، آدم رجال، إن المرض يواصل انتشاره بوتيرة متسارعة في مناطق عدة من دارفور، من بينها طويلة وجبل مرة وزالنجي ونيالا وخزان جديد بمحلية شعيرية، إضافة إلى عدد من مخيمات النازحين، واصفا معدلات التفشي بأنها “غير مسبوقة”.

وأضاف رجال أن المنظمات الإنسانية والمتطوعين وغرف الطوارئ “يبذلون جهودا كبيرة لاحتواء الوباء”، لكن ضعف الإمكانات وتزايد أعداد الإصابات “يشكلان خطرا حقيقيا على حياة السكان، ويجعلان الوضع أقرب إلى الكارثة الإنسانية”.

وتعاني مخيمات النازحين في دارفور أوضاعا صحية متدهورة جراء انعدام الخدمات الأساسية ونقص المياه الصالحة للشرب، مما يفاقم من سرعة انتشار الأوبئة، في ظل استمرار النزاع المسلح في الإقليم منذ سنوات.