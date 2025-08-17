باستخدام زجاجات مياه.. صاحب بقالة ينجو من 7 رصاصات قاتلة من مسافة صفر (شاهد)

شهدت ولاية مينا جيرايس في البرازيل حادثة غريبة بعد محاولة قتل صاحب محل بقالة، إذ اقتحم شخص مجهول المحل وأطلق النار عليه من مسافة صفر، مستخدماً 7 رصاصات في اتجاهه.

ورغم الهجوم العنيف، نجا صاحب البقالة من موت محقق بطريقة غير متوقعة، إذ دافع عن نفسه باستخدام زجاجات مياه كانت بالقرب منه، بينما فر الجاني من المكان، ولا تزال الشرطة تبحث عنه.

نجاة صاحب بقالة في البرازيل من محاولة قتل بـ7 رصاصات من المسافة صفر pic.twitter.com/jLl9t3sD8U — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 17, 2025

وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت أميرة عبر إنستغرام “اديني عمر وارميني البحر”.

وكتبت شمس الأصيل “العمر طويل”، بينما أشار وليد إبراهيم “لو بيضربه بمسدس خرز كان جرحه.. سبحان الله”.