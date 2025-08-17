الأخبار|البرازيل

باستخدام زجاجات مياه.. صاحب بقالة ينجو من 7 رصاصات قاتلة من مسافة صفر (شاهد)

الواقعة أثارت تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
سيد توكل
17/8/2025

شهدت ولاية مينا جيرايس في البرازيل حادثة غريبة بعد محاولة قتل صاحب محل بقالة، إذ اقتحم شخص مجهول المحل وأطلق النار عليه من مسافة صفر، مستخدماً 7 رصاصات في اتجاهه.

ورغم الهجوم العنيف، نجا صاحب البقالة من موت محقق بطريقة غير متوقعة، إذ دافع عن نفسه باستخدام زجاجات مياه كانت بالقرب منه، بينما فر الجاني من المكان، ولا تزال الشرطة تبحث عنه.

وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت أميرة عبر إنستغرام “اديني عمر وارميني البحر”.

وكتبت شمس الأصيل “العمر طويل”، بينما أشار وليد إبراهيم “لو بيضربه بمسدس خرز كان جرحه.. سبحان الله”.

المصدر: الجزيرة مباشر

