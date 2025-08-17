تفجير بحزام ناسف في حي الميسر بحلب شمالي سوريا (فيديو)

وقع انفجار في حي الميسر بمدينة حلب، شمالي سوريا، الأحد، وأسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وبدأت الجهات الأمنية السورية التحقيق لتحديد هوية الشخص الذي انفجر به الحزام الناسف.

وأفاد مراسل قناة الإخبارية الرسمية بأن الانفجار وقع بالقرب من فرن الوحدة، مشيرا إلى أن الحادث ناتج عن قيام شخص مجهول الهوية بتفجير حزام ناسف كان يرتديه.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في مديرية الأمن الداخلي بحلب أن الحادث أدى إلى مقتل منفذ الانفجار، دون تسجيل إصابات بين المدنيين في المنطقة.

وأضافت وسائل الإعلام أن السلطات تعمل على التحقق من تفاصيل الانفجار وطبيعة الحزام الناسف، في حين تواصل فرق الأمن التحقيق لتحديد هوية الشخص وتحري ملابسات الواقعة.

ويأتي هذا الانفجار بعد أقل من 24 ساعة من حادثة انفجار مماثلة في منطقة المزة غرب دمشق، ناجمة عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة من نوع أوستن، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.