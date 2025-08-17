جيش الاحتلال يعترف بتغير أسلوب المقاومة في غزة

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن اعترافات عسكريين تفيد بتغير في أسلوب القتال الذي تتبعه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المقاومة أصبحت “أكثر تنظيما” وتظهر “جرأة أكبر” في مواجهة القوات الإسرائيلية.

أضرار كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي

ونقلت “معاريف” عن مصدر عسكري قوله إن المقاتلين الفلسطينيين زرعوا عبوات ناسفة على المحاور، ونفذوا عددا كبيرا من الهجمات بالصواريخ المضادة للدروع، ما تسبب في أضرار كبيرة في صفوف القوات الإسرائيلية.

وزعم المصدر العسكري نجاح جيش الاحتلال في استهداف عدد كبير من مقاتلي المقاومة في الأيام الأخيرة في حي الزيتون، وأنه ضرب مراكز ميدانية تابعة لحماس.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش يستعد للشروع في مرحلة جديدة من عملية “عربات غدعون”، تهدف إلى تعميق الضربات ضد حركة حماس في مدينة غزة، بعد ما وصفه بتحقيق أهداف العملية وإلحاق أضرار جسيمة بالحركة.

وجاءت تصريحات زامير خلال جولة ميدانية أجراها، اليوم الأحد، في قطاع غزة، رافقه فيها عدد من قادة جيش الاحتلال.