جيش الاحتلال يعلن أهداف المرحلة الجديدة من “عربات غدعون”

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش يستعد للشروع في مرحلة جديدة من عملية “عربات غدعون”، تهدف إلى تعميق الضربات ضد حركة “حماس” في مدينة غزة بعد ما وصفه بتحقيق أهداف العملية وإلحاق أضرار جسيمة بالحركة.

وجاءت تصريحات زامير خلال جولة ميدانية أجراها، اليوم الأحد، في قطاع غزة، رافقه فيها عدد من قادة جيش الاحتلال.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن زامير التقى بقادة الوحدات في الميدان، واطلع على الخطط العسكرية للمرحلة المقبلة.

ضربات مركزة ضد حماس

وزعم زامير أن عملية “عربات غدعون” حققت أهدافها، وأن “حماس لم تعد تملك القدرات التي كانت لديها قبل بدء العملية”، مدعيا أن الجيش ألحق بها خسائر واسعة.

وأضاف “نحن ملتزمون بالمسؤولية الأخلاقية في إعادة المختطفين إلى الوطن أحياء وأمواتا، وسنواصل الهجوم حتى إنهاء وجود حماس”.

وأشار رئيس الأركان إلى أن المرحلة التالية من العملية ستركز على ضربات مركزة ضد “حماس” في غزة، إلى جانب الجهود لإعادة الأسرى، مدعيا أن الجيش سيعتمد على استراتيجية “ذكية ومتوازنة ومسؤولة”، ويستخدم جميع قدراته في البر والبحر والجو لضرب الحركة.

وفي سياق متصل، اعتبر زامير أن المعركة الحالية ليست حدثا موضعيا، بل مجرد جزء من خطة طويلة الأمد متعددة الجبهات تستهدف مكونات ما سماه “المحور” وعلى رأسه إيران، مشددا على أن العمليات الأخيرة في إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة كلها تأتي في هذا الإطار.

وختم بالقول “سنحافظ على الزخم الذي تحقق في عملية عربات غدعون، وسنواصل تغيير الواقع الأمني لصالح إسرائيل. أنتم تقاتلون منذ نحو عامين متواصلين، وحققتم إنجازات غير مسبوقة جلبت الأمن لسكان الغلاف ولكافة الإسرائيليين”.