حكومة غزة: أكثر من 100 ألف طفل ومريض يواجهون الموت البطيء

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة الرامية إلى تجويع أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، بينهم أكثر من 1.2 مليون طفل.

وقال المكتب في بيان إن أكثر من 40 ألف طفل رضيع مصابون بسوء تغذية حاد، وإن أكثر من 100 ألف طفل ومريض يعانون نقصا غذائيا خطيرا، مع تسجيل سقوط شهداء يوميا بينهم بسبب الجوع وسوء التغذية، موضحا أن الصور ومشاهد وداع الأطفال تُوثق أمام العالم بالصوت والصورة.

منع إدخال المواد الغذائية الأساسية

وأكد البيان أن سلطات الاحتلال تمنع إدخال الحليب، والمكملات الغذائية، واللحوم، والأسماك، والأجبان، والفواكه والخضروات المجمدة.

وأضاف أنه حتى الشحنات القليلة التي تصل، تتعرض للنهب أو التعطيل، موجها اتهاما مباشرا للاحتلال بالإمعان في “هندسة الموت” ضد السكان المدنيين.

ودعا البيان الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى ممارسة ضغط فوري وفعّال لفتح المعابر، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق الفلسطينيين الذين يعيشون منذ أكثر من 680 يوما تحت ظروف حرب إبادة جماعية.