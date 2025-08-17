صفارات إنذار وهروب للملاجئ في إسرائيل بسبب صاروخ يمني (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض دفاعاته الجوية صاروخا أُطلق من اليمن.

صفارات إنذار وهروب للملاجئ

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المجال الجوي أُغلق بشكل احترازي بعد رصد الصاروخ. وتزامنا مع ذلك، دوت صفارات الإنذار في أنحاء متفرقة من إسرائيل، مما أثار حالة من الفزع ودفع السكان إلى الملاجئ بحسب ما أظهرته مقاطع مصورة في مطار بن غوريون.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ وكشفت مقطع مصور عن سقوط شظايا صاروخ أطلق من اليمن في مستوطنة موديعين عيليت في الضفة الغربية.

الصاروخ 70

وتشن جماعة أنصار الله اليمنية هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيَّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وأفاد مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن جماعة أنصار الله اليمنية أطلقت 70 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ استئناف القتال في غزة قبل نحو خمسة أشهر، بمعدل صاروخ كل يومين. وتعد هذه الهجمات امتدادا لدعم الجماعة للمقاومة الفلسطينية وتصعيدا في المواجهة مع إسرائيل.

قصف متبادل

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه قصف منشأة للطاقة تستخدمها جماعة أنصار الله في العاصمة اليمنية صنعاء، في خطوة وصفها بأنها رد على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيَّرة التي استهدفت إسرائيل خلال الأيام الماضية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح البحرية هاجم، صباح اليوم، أهدافا في اليمن.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله عن مصدر بالدفاع المدني أن الهجوم استهدف مولدات الكهرباء بالمحطة، وأخرجها عن الخدمة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد “أنصار الله”

وفي تعليق على هجمات أنصار الله، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت لاحق اليوم، بتكبيد الجماعة “ثمنا باهظا” لأي محاولة قصف تستهدف إسرائيل.

وأضاف كاتس: “كل من يرفع يده على إسرائيل سنقطعها، والعواقب ستكون وخيمة ومؤلمة”. وأكد أن إسرائيل شنت هجمات على بنى تحتية خاصة بأنصار الله في وقت سابق اليوم، زاعما أن ذلك “مجرد بداية”. كما ادعى أن بلاده تفرض “حصارا جويا وبحريا قاسيا للغاية” على الجماعة في اليمن.