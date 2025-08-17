عبد الرحمن الصادق المهدي: في هذه الحالة فقط يمكن التفاوض مع “الدعم السريع”

قال القيادي في حزب الأمة القومي عبد الرحمن الصادق المهدي إن الحرب الدائرة في السودان ينبغي أن تتوقف فورا، إما عبر هزيمة “ميليشيا” الدعم السريع عسكريا، أو من خلال التفاوض إذا تعذّر الحسم بشكل عاجل.

وأوضح المهدي، في بيان نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، أن قوات الدعم السريع تواصل القتال رغم معاناة السودانيين، مشيرا إلى أنها “تتحرك وفق أجندة خارجية وتحظى بدعم وتمويل إقليمي ودولي”، مؤكدا أنها “هي من أشعلت الحرب وفاجأت بها الجيش”.

دعوة لشطب البلاغات ضد السياسيين

ودعا المهدي رئيس مجلس السيادة والنائب العام إلى شطب البلاغات الموجهة ضد السياسيين المدنيين، على أن يواجه من تبنوا خطاب الدعم السريع “المحاكمة الشعبية” بعد انتهاء الحرب، باعتبار أن الشعب هو صاحب الكلمة النهائية في محاسبة السياسيين.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، حربا أسفرت -بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية- عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، في حين قدَّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.