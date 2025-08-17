عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب.. وعائلات الأسرى ترد على سموتريش (فيديو)

شهدت ساحة الأسرى بتل أبيب مساء الأحد مظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 150 ألف إسرائيلي بحسب هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، دعمًا للأسرى، وسط جدل متصاعد بين الحكومة والمعارضة حول تأثير هذه الاحتجاجات في الدولة والمجتمع الإسرائيلي.

هيئة الأسرى ترفض مواعظ الحكومة

وقالت هيئة عائلات الأسرى في بيان ردا على تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “لن نقبل مواعظ أخلاقية ممن يواصل هدم أسس المجتمع في أصعب أوقاته”.

وأكدت الهيئة أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة تعكس تضامنا قويا مع الأسرى ودعما لوحدتهم الوطنية.

المعارضة ترى في المظاهرات قوة ضد حماس

من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن ما يحدث في ساحة الأسرى يشكل دعما حقيقيا لمواجهة حماس.

وقال لابيد “الشيء الذي يقوينا أكثر ضد حماس هو رؤية المجتمع الإسرائيلي قويا وموحدا في الدعوة إلى إعادة المختطفين”.

وأضاف أن “الحكومة التي تسببت في كارثة السابع من أكتوبر/تشرين الأول ليس لها الحق في الحديث عن تقوية حماس”.

وأوضح لابيد أن “التضامن بين المواطنين والضمانة المتبادلة داخل إسرائيل تشكل أقوى رد على تهديدات الحركة”، مؤكدا أن “محاولة الحكومة مهاجمة العائلات والمتظاهرين تعد تعزيزا لموقع حماس”.

الحكومة تتهم الاحتجاجات بمحاولة زعزعة الدولة

في المقابل، قلل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من حجم الاحتجاجات، مؤكدا أن المشاركين فيها “بضعة آلاف فقط”، وأنها لم تشلّ الدولة أو تؤثر في الحياة الطبيعية.

وقال “اليسار المتطرف يريد إسقاط الدولة ويتاجر بأزمة المختطفين”، مضيفا أن الاقتصاد لم يتأثر بالإضراب وأن الضغط يجب أن يكون على حماس وليس على الحكومة.

وحذر سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التراجع في المفاوضات، قائلا “لا تتوقف في المنتصف ولا تعقد صفقة جزئية بشأن المختطفين، ودمر حماس”.